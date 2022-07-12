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В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10

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Штурмовик A-10 Thunderbolt II
Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Источник изображения: thedrive.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят сократить количество используемых штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Самолеты, средний возраст которых составляет 40 лет, уязвимы для современных средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет 19FortyFive.

Отмечается, что американский штурмовик не сможет проявить себя в современных конфликтах с равным противником. «А-10 — относительно медленный самолет, и представители ВВС выразили опасения, что он будет уязвим для современных средств противовоздушной обороны, в том числе используемых Китаем или Россией», — рассказывает издание.

Сторонники использования штурмовика утверждают, что у ВВС США нет самолета, который мог бы выполнять задачи A-10 так же хорошо. В ходе войны в Персидском заливе американские штурмовики совершили 8100 боевых вылетов и выполнили 95,7 процента боевых задач.

В мае ВВС США оценили возможность пушки GAU-8 штурмовика A-10 противостоять современным танкам. На полигоне самолеты успешно поразили две мишени, которые имитировали танки с динамической защитой.

В том же месяце в публикации Defence News сообщили о недостатке запчастей для ремонта и модернизации A-10 Thunderbolt II. ВВС США отменили работы по ремонту фюзеляжей самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
A-10 Warthog
GAU-8/A
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