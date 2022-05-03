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В США рассказали о недостатке деталей для штурмовиков

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А-10 Thunderbolt II на "капремонте".
А-10 Thunderbolt II на "капремонте".
Источник изображения: defence-blog.com

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США сообщил о недостатке запчастей для ремонта и модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Часть самолетов не сможет выполнять задачи, передает Defense News.

В ходе брифинга на базе ВВС США Хилл менеджер по системам штурмовиков A-10 Памела Ли отметила, что ВВС выделили средства на списание A-10, но эксплуатацию самолета продолжили. Это привело к недостатку запасных частей. По словам Ли, самолет эксплуатируют в тени решения о списании A-10.

Отмечается, что ВВС отменили работы по ремонту фюзеляжа штурмовиков. По этой причине 120 самолетов могут вывести из эксплуатации. Также Ли подчеркнула, что количество самолетов, которые направляют для прохождения капитального ремонта, сократилось на половину.

Темпы модернизации штурмовиков также сократились. Представитель ВВС отметила, что только 173 из 231 самолета получили новое крыло. Это значит, что 145 самолетов не смогут выполнять задачи. ВВС необходимо купить недостающие комплекты до второго квартала 2023 финансового года.

Двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II совершил первый полет в 1972 году. Самолет предназначен для непосредственной авиационной поддержки наземных сил. Самолет получил семиствольную пушку GAU-8/A и 11 точек подвески вооружения. Thunderbolt II может нести бомбы и ракеты.

Ранее журнал Popular Mechanics сообщил, что ВВС США планируют списать 1468 самолетов. Основными кандидатами на списание выступают A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, E-3 Sentry, B-1 Lancer, B-2 Spirit, F-15C Eagle и F-22 Raptor, а также беспилотники MQ-9A Reaper.

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Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
B-2 Spirit
E-3
F-15
F-16
F-22
GAU-8/A
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
В-1В Lancer
Проекты
БПЛА
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