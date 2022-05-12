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В США испытали вооружение штурмовиков A-10

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Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II
Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II.
Источник изображения: CC BY 3.0 / Mrkoww or Matthew Zalewski /

Вооружение американского штурмовика A-10 Thunderbolt II может поражать современные танки. Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали пушку GAU-8 Avenger штурмовика A-10, сообщает Defence Blog со ссылкой на ВВС.

Испытания провели в феврале на полигоне в Неваде. Штурмовики A-10C поразили две мишени, которые имитировали танки с динамической защитой. Пилоты использовали семиствольную пушку GAU-8 калибра 30 миллиметров с бронебойно-зажигательными снарядами.

Отмечается, что повреждения, которые штурмовики нанесли мишеням, позволяют вывести из строя современный танк. Командир 422-й испытательной эскадрильи майор Кайл Эдкинсон сообщил, что A-10, который несет 120 снарядов, может поразить десять целей.

Также в ходе испытаний пилоты штурмовиков применили ракеты AGM-65L и AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS).

Двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II приняли на вооружение в 1976 году. A-10 является единственным самолетом ВВС США, который используют только для решения задач непосредственной авиационной поддержки.

Ранее менеджер по системам штурмовиков A-10 Памела Ли сообщила, что часть самолетов не смогут выполнять задачи из-за недостатка запчастей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
AGM-65
APKWS
GAU-8/A
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