В снятое украинскими военными на Змеином видео попали разбитые российские ЗРК «Тор-М2» и «Панцирь-С1»

Источник изображения: topwar.ru

В украинском сегменте интернета набирает популярность видео, снятое при "героическом" водружении желто-синего прапора на острове Змеиный, покинутом российскими военными. Все это подается как "великая победа".

Об украинском десанте на остров Змеиный с установкой украинского флага на нем, не писал на Украине, наверное, только ленивый. Сообщается, что 7 июля рано утром украинские военные, "рискуя жизнью", высадились на остров и установили флаг Украины, тем самым подтвердив, что Змеиный "захвачен" украинскими войсками. Так же заявляется, что подразделения российской армии, удерживающие остров, были оттуда выбиты, а не ушли добровольно.

Правда при этом умалчивается тот факт, что остров находится под постоянным контролем российских военных и по украинскому десанту был нанесен авиационный удар, результатом которого стало уничтожение нескольких участников украинского "героического десанта". Остальные поспешно ретировались с острова. Недаром в снятом украинскими военными показана высадка, установка флага и все, бегство с острова никто не снимал, так как в нем нет ничего "героического".

В российском Минобороны эту пиар-акцию украинских военных с установкой флага на Змеином назвали "символической попыткой". Единственное, что успели украинские военные, так это с флагом сфотографироваться, да снять видео для отчета.

Однако в ролике есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание - это уничтоженные российские зенитные комплексы на Змеином. На видео хорошо видны два российских ЗРК "Тор-М2" и один ЗРПК "Панцирь-С", причем один "Тор" полностью сгоревший, один выглядит более-менее целым, "Панцирь" тоже, видимо, пострадал от огня. Это к тому, какие бои шли за Змеиный и почему наши покинули остров. Ранее высказывались предположения, что доставленные на остров зенитные комплексы при отходе были вывезены, но скорей всего они были уничтожены при массированных ударах ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

О том, что российский гарнизон покинул остров Змеиный, сообщалось в конце июня. По мнению военных экспертов, решение абсолютно правильное, остров свою задачу выполнил. Так как военных операций в данном районе в ближайшее время не планируется, держать гарнизон под постоянным обстрелом смысла нет.