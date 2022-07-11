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Интерфакс-АВН

Рогозин заявил, что до отмены санкций говорить с главой NASA не намерен

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Global Look Press/Ting Shen/XinHua

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не собирается обсуждать с главой NASA Биллом Нельсоном что-либо кроме отмены санкций.

"Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить? Говорить не о чем на самом деле, потому что пусть санкции сначала отменяют свои незаконные, которые введены в отношении наших предприятий", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Роскосмос принял ответные санкции. Но если они так себя будут вести, то мы ещё добавим", - сказал он.

4 июля "Роскосмос" опубликовал фотографии космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова с флагами ЛНР и ДНР на борту МКС. Таким образом, как сообщали в госкорпорации, космонавты отпраздновали взятие под контроль территории ЛНР.

В ответ на это NASA в своем заявлении осудило использование МКС для поддержки операции на Украине. В администрации отметили, что подобное "в корне несовместимо с основной задачей станции - развитию науки и технологии в мирных целях среди 15 международных партнеров".

Накануне Рогозин заявил, что США следует снять санкции с предприятий госкорпорации прежде чем обвинять РФ в политизации МКС. По его словам, именно США "грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос".

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