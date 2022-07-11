Войти
Lenta.ru

Названы способные наблюдать за территорией Украины российские спутники

593
0
0
Территория Японии
Территория Японии. снимок получен КА "Канопус-В" №6 14 января 2019 года.
Источник изображения: ВНИИЭМ

За территорией Украины способны наблюдать минимум три вида российских спутников. Их назвал, опираясь на собственные подсчеты, ТАСС.

«В частности, делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус", "Метеор". Также зона проведения может попадать на изображения аппарата "Арктика-М", однако он находится на высокой орбите», — пишет агентство.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские военные получают спутниковые снимки и массивы информации от НАТО, которой данные передают частные спутниковые операторы.

В июне глава госкорпорации обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали, что реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
31.01.2022
Глава NASA надеется, что политические проблемы не затронут сотрудничество с РФ в космосе
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
26.12.2016
Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем