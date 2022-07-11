Названы способные наблюдать за территорией Украины российские спутники

За территорией Украины способны наблюдать минимум три вида российских спутников. Их назвал, опираясь на собственные подсчеты, ТАСС.

«В частности, делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус", "Метеор". Также зона проведения может попадать на изображения аппарата "Арктика-М", однако он находится на высокой орбите», — пишет агентство.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские военные получают спутниковые снимки и массивы информации от НАТО, которой данные передают частные спутниковые операторы.

В июне глава госкорпорации обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали, что реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.