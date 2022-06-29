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Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Украинские военные получают спутниковые снимки и массивы данных от НАТО. Альянсу данные передают частные спутниковые операторы. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Информация присутствует по самым разным источникам. Мы не обязаны их раскрывать, но могу сказать, что все ведущие частные компании, такие как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которое используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооруженным силам», — сообщил он. Рогозин добавил, что в этом нет «ни малейшего сомнения».

«Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага», — отметил Рогозин.

Корреспонденты агентства выяснили, что американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до украинской попытки высадить туда десант. Также космические аппараты снимали район буровых платформ, по которым нанесли удар, а за три дня до атаки беспилотников на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод спутники Maxar делали снимки предприятия.

В мае стало известно, что Национальное управление военно-космической разведки США объявило о заключении контрактов на предоставление коммерческих спутниковых снимков военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов. Контракты заключили с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs сроком на десять лет.

В апреле в публикации SpaceNews отметили, что в преддверии специальной военной операции спецслужбы США увеличили закупку снимков коммерческих спутников.

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