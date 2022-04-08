Войти
Lenta.ru

В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса

79
0
0
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

В преддверии специальной операции России по защите Донбасса спецслужбы США более чем вдвое увеличили закупку снимков коммерческих спутников. О слежке американской стороны за российской армией на Украине из космоса и передаче соответствующих данных Киеву рассказывает SpaceNews.

«Мы сотрудничаем более чем со 100 компаниями, в настоящее время мы используем изображения по крайней мере с 200 коммерческих спутников и в нашем портфеле есть около 20 или около того различных аналитических сервисов», — заявил директор по коммерческим и деловым операциям Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье.

По его словам, в случае плохой погоды, например, высокой облачности, и в ночных условиях особую ценность для наблюдений представляют радиолокационные спутники. «Мы взяли всю ИТ-архитектуру, с которой мы обычно работаем, и подключили компании через интернет напрямую к аналитикам на Украине», — сказал он.

Издание пишет, что это позволило украинской стороне понять, где нужно усилить оборону, а где страдает инфраструктура.

Журнал отмечает, что Национальное агентство геопространственной разведки отдельно обратилось к компании HawkEye 360, владеющей спутниками для обнаружения радиосигналов, с целью помочь определить расположение радиоэлектронных источников, способных препятствовать работе радиосвязи и системе навигации Global Positioning System (GPS).

В марте SpaceNews написало, что компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.

В январе начальник Конструкторского бюро «Южное» Константин Белоусов заявил, что украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» вышел на связь, но испытывает проблемы «из-за дефицита энергетики», поскольку «повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Проекты
GPS
Похожие новости
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
23.01.2018
Боевые дроны Украины
15.10.2014
"Армата"
05.05.2014
Помеха сверху
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной