Российская «Сфера» принесет 2,4 триллиона рублей

Реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт (ВВП) и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест. Об этом РИА Новости рассказали в «Роскосмосе».

«По предварительным оценкам, в случае выделения бюджетного финансирования для полномасштабного развертывания спутниковых группировок реализация проекта "Сфера" обеспечит налоговые поступления в объеме 1,6 триллиона рублей, а также создание более 33 тысяч рабочих мест», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что достижение указанных показателей станет возможным, если будет выведено около 400 космических аппаратов. В госкорпорации уверены, что это «является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны».

Между тем в июне «Роскосмос» сообщил, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск всего 162 спутников.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на околоземной орбите находится около 160 спутников гражданского и военного назначения.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.