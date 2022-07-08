Глава Минобороны ФРГ: Передача Украине бронетранспортеров Fuchs сродни грабежу запасов немецкой армии

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Судя по всему, по отношению к Украине назревает очередная «зрада». Власти ФРГ снова не хотят давать Украине вооружение, в котором она так сильно нуждается, чтобы, как говорят чиновники в Киеве, остановить «российскую агрессию».

На этот раз речь идет о бронетранспортерах Fuchs. В своем недавнем заявлении, которое уже широко растиражировал целый ряд немецких СМИ, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что ее страна не может себе позволить поставку вышеупомянутых бронемашин Киеву.

Свое решение министр обосновала тем, что подобная помощь идет в разрез с интересами безопасности самой Германии. Со слов Ламбрехт, передача Украине бронетранспортеров Fuchs сродни грабежу запасов немецкой армии в столь непростое время.

Между тем, министр обороны ФРГ подчеркнула, что власти Германии не отворачиваются от Украины. Берлин продолжит делать для Киева всё, что в его силах.

Стоит отметить, что, исходя из объемов военной помощи, которую предоставляет ФРГ, «сил» у Германии не так и много. Впрочем, после того, как украинский посол Андрей Мельник оскорбил немецкого канцлера, назвав Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», не удивительно, что в Берлине не торопятся «осыпать» Киев подарками.