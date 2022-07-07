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«Роскосмос» рассказал об МКС без России

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Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: NASA

Без России на околоземной орбите Международная космическая станция (МКС) сможет продержаться не более пяти лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

Он отметил, что МКС без коррекции орбиты приближалась бы к Земле со скоростью сто метров в сутки, а для того, чтобы станция начала гореть в плотных слоях атмосферы, она должна опуститься на высоту примерно 100 километров над поверхностью планеты, на что уйдет, в зависимости от активности Солнца, от двух до пяти лет.

Струговец написал, что у российских партнеров по МКС нет своих средств коррекции орбиты станции.

«Тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus, которая была осуществлена недавно, прошла не без замечаний — со второй попытки. Кроме того, без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет. У него работает на коррекцию только маршевый двигатель. Мало того, чтобы он включился, Россия должна с помощью двигателей своего сегмента развернуть станцию в положение маневра, а потом вернуть ее в исходное положение полета», — написал он.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что НАСА прервало коррекцию орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus.

В феврале издание SpaceNews отмечало, что Cygnus может стать альтернативой российскому грузовому космическому кораблю «Прогресс МС» в случае необходимости коррекции орбиты МКС.

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