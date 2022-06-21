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НАСА прервало коррекцию орбиты МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/ESA

НАСА прервало коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запланированная на 18:20 московского времени коррекция орбиты МКС с использованием двигателей грузового корабля Cygnus была прервана», — сказал собеседник.

По его словам, причины случившегося в настоящий момент выясняются.

В июне НАСА из-за неисправностей в двигательной системе отложило минимум на месяц запуск американского грузового космического корабля Dragon к МКС.

В феврале издание SpaceNews заметило, что Cygnus может стать альтернативой российскому грузовому космическому кораблю «Прогресс МС» в случае необходимости коррекции орбиты МКС.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также западные астронавты Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти.

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Страны
США
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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