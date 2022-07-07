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Испытания корабля «Орел» завершат к развертыванию РОСС

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Эскиз ПТК НП «Орел»
Эскиз ПТК НП «Орел».
Источник изображения: wikipedia

Госкорпорация «Роскосмос» планирует завершить испытания пилотируемого корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Все испытания корабля должны завершиться к моменту развертывания российской орбитальной станции», — сказал он.

По словам главы «Роскосмоса», в январе 2024 года на космодроме Восточный начнется подготовка к испытаниям ракетного блока аварийного спасения корабля «Орел». Также в ходе испытаний выполнят парашютные сбросы с тяжелых вертолетов, отстрел с ракеты, которая находится на стартовом комплексе, и отстрел с ракеты на высоте 10-12 километров.

Ранее в июле Рогозин показал, как будет выглядеть РОСС, которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» опубликовал эскиз станции.

В октябре 2021 стало известно, что испытания «Орла» могут быть растянуты, поскольку штатной для корабля является ракета сверхтяжелого класса, а не «Ангара».

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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