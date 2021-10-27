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Испытания российского «Орла» растянут

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Источник изображения: Изображение: Пресс-служба «Роскосмоса»

В 2023 году будут проведены летные испытания российского перспективного лунного космического корабля «Орел» на тяжелой ракете «Ангара» с космодрома Восточный, заявил РИА Новости гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля "Орел" — ракета сверхтяжелого класса, а не "Ангара"», — заявил Рогозин.

«На "Ангаре" мы будем периодически проводить запуски "Орла" к МКС, а также к Российской орбитальной служебной станции, которая появится у нас после 2026 года», — добавил он.

По его словам, гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, который сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию.

В октябре менеджер заявлял, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Союз МС» и Crew Dragon.

В декабре 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что перспективный «Орел», ранее известный как «Федерация», оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
Союз ПКК
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