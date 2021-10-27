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Роскосмос обсудит с НАСА полет космонавтов на Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Thom Baur / Reuters

«Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление гендиректора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил менеджер.

В сентябре НАСА сообщило, что третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа.

В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы НАСА, в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года. Исполняющий обязанности главы НАСА отметил, что черновой вариант соответствующего «имплементационного соглашения» между НАСА и «Роскосмосом» все еще находится на рассмотрении Госдепартамента США.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Япония
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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