Роскосмос обсудит с НАСА полет космонавтов на Crew Dragon

«Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление гендиректора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил менеджер.

В сентябре НАСА сообщило, что третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа.

В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы НАСА, в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года. Исполняющий обязанности главы НАСА отметил, что черновой вариант соответствующего «имплементационного соглашения» между НАСА и «Роскосмосом» все еще находится на рассмотрении Госдепартамента США.

Иван Потапов