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Рогозин показал эскиз РОСС

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Эскиз РОСС
Эскиз РОСС.
Источник изображения: t.me/rogozin_do

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Эскиз он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Так видят наши конструкторы в эскизном проекте облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с "припаркованными" к ней новыми пилотируемыми кораблями, работа над которыми идет в Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — написал он.

Рогозин отметил, что для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие орбиты будут использовать межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которым идет на предприятиях «Роскосмоса» и госкорпорации «Росатом».

В июне Рогозин сообщил, что в рамках проектирования РОСС ведутся работы, которые предполагают использование отработавших элементов станции для создания новых.

Тогда же глава «Роскосмоса» рассказал, что РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением, которое будет идеальным для наблюдения за Землей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Ядерный щит
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