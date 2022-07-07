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В США объяснили преимущество F-35 перед Су-57 в Европе

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Источник изображения: Фото: f35

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II имеют численное преимущество перед самолетами Су-57 в Европе, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

Издание напоминает, в настоящее время Россия располагает несколькими единицами Су-57 и намерена «приобрести еще около 70» таких истребителей. «Если предположить, что Су-57 может составить конкуренцию F-35, а четких указаний на то, что это возможно, нет, у России все равно не будет достаточно этих самолетов для достижения превосходства в воздухе», — уверяет автор.

По его мнению, в перспективе, США и другие страны НАТО будут использовать гораздо больше истребителей пятого поколения, чем Россия, которая в основном опирается на самолеты четвертого поколения.

В июне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в текущем году завершатся государственные испытания ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальностей для истребителей пятого поколения Су-57.

В том же месяце издание Military Watch заметило, что в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны.

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