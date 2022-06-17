В США оценили применение Су-57 в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). В США оценили применение самолета в ходе СВО. Малозаметность Су-57 затрудняют его обнаружение, пишет Military Watch.

«Су-57 хорошо оптимизирован для задач подавления противовоздушной обороны, а его возможности скрытности и лазерной защиты затрудняют наведение на цель с помощью радара и управляемого оружия, соответственно», — пишет издание.

Отмечается, что эффективная площадь рассеяния Су-57 «относительно велика» для истребителя пятого поколения, но другие возможности самолета компенсируют это. Истребитель получил несколько радиолокационных станций, которые работают в разных диапазонах, отслеживая до 60 целей.

Также самолет получил системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут подавлять современные системы ПВО. Су-57 несет способный ослеплять наземные РЛС комплекс РЭБ «Гималаи».

Су-57 могут наносить удар, находясь за пределами прямой видимости украинских систем ПВО. Как отмечает издание, если самолеты попадут в зону досягаемости систем С-300, которые являются самыми дальнобойными системами Украины, вероятность поражения Су-57 останется низкой.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России применили звено Су-57 для уничтожения средств ПВО Украины. Самолеты объединили в единую информационную сеть.