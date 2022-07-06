Шойгу рассказал о новых ракетах для Су-57

Истребитель Су-57 может уничтожать наземные и воздушные цели на удалении более чем в 100 км.

В текущем году завершатся государственные испытания ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальностей для истребителей пятого поколения Су-57. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу передает ТАСС.

По его словам, новые ракеты позволят истребителям Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, изготовленные с использованием стелс-технологии. «В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — сказал министр.

В июне американский журнал Military Watch написал, что Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе с перспективными истребителями шестого поколения.

В том же месяце Military Watch заметило, что в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны.

В том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о применении Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса.