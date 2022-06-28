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В CША перечислили прорывные технологии Су-57

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Истребитель Су-57 может уничтожать наземные и воздушные цели на удалении более чем в 100 км.
Истребитель Су-57 может уничтожать наземные и воздушные цели на удалении более чем в 100 км.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе перспективными истребителями шестого поколения. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание перечислило прорывные технологии Су-57, включающие использование шести радиолокационных станций (РЛС), передовые ракеты, скорость и запас хода самолета, лазерная защита и маневренность. В публикации утверждается, что по характеру решаемых задач Су-57 является наиболее сбалансированным истребителем пятого поколения в мире.

Журнал напоминает, что шесть радаров, распределенных по корпусу Су-57, позволяют одновременно отслеживать до 60 целей. Основная ракета самолета X-77, получившая головку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), предназначена для перехвата небольших маневренных целей на дальности 200 километров. Издание отмечает, что без дозаправки Су-57 может пролететь гораздо больше, чем его иностранные конкуренты.

В июне Military Watch заметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

В том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о применении Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Синдром отмены: Россия

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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