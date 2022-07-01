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США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

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Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW
Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW.
Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях, провалены. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Минобороны США.

Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. «Отказ произошел после включения двигателя», — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

Согласно Bloomberg, неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

В августе 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты CPS. Испытания первой ступени CPS состоялись в мае того же года.

В августе 2021-го армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который, кроме CPS, также получит ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Испытания, проведенные ВМС и армией США, состоялись в марте 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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2 комментария
№1
01.07.2022 12:26
Цитата, q
который, кроме CPS, также получит ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
Это разные программы: IR CPS - программа ВМС США, а LRHW - программа СВ США. А ракета там используется одна - AUR Dark Eagle.
0
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№2
01.07.2022 13:18
Цитата, q
Согласно Bloomberg, неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).
Какую-то ерунду Bloomberg написала.
"Испытание ознаменовало второй неудачный испытательный полет прототипа оружия, известного как Conventional Prompt Strike. Во время первого летного испытания в октябре произошел отказ ракеты-носителя, что помешало ракете покинуть стартовую площадку."
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-30/us-hypersonic-missile-fails-in-test-in-fresh-setback-for-program

Не было в октябре ни каких лётных испытаний Dark Eagle. 28 октября 2021 года стендовые испытания первой ступени провели.

http://nevskii-bastion.ru/cps-pkr-usn/
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