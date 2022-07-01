США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях, провалены. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Минобороны США.

Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. «Отказ произошел после включения двигателя», — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

Согласно Bloomberg, неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

В августе 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты CPS. Испытания первой ступени CPS состоялись в мае того же года.

В августе 2021-го армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который, кроме CPS, также получит ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Испытания, проведенные ВМС и армией США, состоялись в марте 2020 года.