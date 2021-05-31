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США испытали двигатель способной ударить по Москве ракеты

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Источник изображения: Фото: Elliot Valdez / U.S. Defense Department

Военно-морские силы (ВМС) США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя, предназначенного для гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), сообщает Defense News.

Тесты силовой установки прошли в Промонтори (штат Юта). Издание напоминает, что разработчиком двигателя выступила Northrop Grumman. За его интеграцию в составе ракеты отвечает Lockheed Martin. По итогам тестов в компаниях заявили, что двигатель работал в течение всего периода испытаний и соответствовал рабочим параметрам и целям в ожидаемых пределах. Первые летные испытания гиперзвуковой ракеты намечены на 2022-й финансовый год.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что LRHW, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве.

Согласно открытым данным, конструктивно CPS и LRHW представляют собой гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) с ускорителем, использующим твердотопливный двигатель. CPS создается для ВМС США, LRHW — для армии. Универсальные ракеты отличаются пусковыми установками.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
ГЗЛА
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