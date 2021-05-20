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В США рассказали о способном ударить по Москве из Лондона новом оружии

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Источник изображения: Кадр: Defense Updates / Youtube

Перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

«Из Европы, скажем, из Лондона, LRHW может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — говорится в публикации.

Тем не менее, издание уверяет, что новое оружие выступит «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта».

Журнал также отмечает, что LRHW, запускаемая с позиций, расположенных в Тихом океане, будет способна поражать цели и в Китае.

Popular Mechanics, ссылаясь на издание Breaking Defense, напоминает, что дальность LRHW армии США превысит 2775 километров.

В августе 2020 года армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который получит LRHW.

Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США состоялись в марте того же года.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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