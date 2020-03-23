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ВМС и Армия США испытали гиперзвуковой планирующий блок

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Источник изображения: lenta.ru

Военно-морские силы (ВМС) и Армия Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвукового планирующего блока, сообщает Минобороны страны.

Пуск common hypersonic glide body (C-HGB) прошел с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Как говорится в сообщении Пентагона, данное изделие на гиперзвуковой скорости поразило заданную цель.

Полученные в ходе испытаний данные Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США планирует использовать для разработки перехватчиков гиперзуковых ракет.


Видео: defense.gov


В марте 2018 года президент России Владимир Путин представил ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. По словам главы государства, последний способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB, разработанный Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах прошел успешные летные испытания. Изделие в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США. Для первых двух ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). В США уверяют, что C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6 100 километров в час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории

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