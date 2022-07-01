Войти
ЦАМТО

Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" от Конгресса на поставку F-16 Block 70

809
0
0
Самолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: © AP Photo / Kenan Gurbuz

ЦАМТО, 30 июня. Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде 29 июня пообещал ему получить "зеленый свет" от Конгресса на поставку Турции истребителей F-16 Block 70.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники.

"На встрече со стороны президента Р.Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", – отметил телеканал.

В свою очередь, помощник главы Пентагона Селеста Уолландер также заявила о поддержке планов поставок F-16 в Турцию.

"Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", – сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.

"Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", – сказала С.Уолландер.

Как напоминает "РИА Новости", США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией. Р.Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
24.05.2022
Американская пресса: США необходимо вернуть боевые корабли в Чёрное море и разблокировать порты Украины
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
13.12.2021
«Если Россия не поставит оружие Турции - это сделают другие»
26.11.2020
Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего
18.11.2019
Foreign Policy (США): как Эрдоган опять перехитрил Трампа
03.07.2019
Турция запасается запчастями для оружия в ожидании санкций США
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 19:29
  • 28678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.07 18:04
  • 38
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 01.07 13:18
  • 2
США провалили испытания гиперзвуковой ракеты
  • 01.07 13:00
  • 2
США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»
  • 01.07 12:45
  • 1
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
  • 01.07 09:38
  • 1
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
  • 01.07 01:51
  • 1
Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены
  • 01.07 00:47
  • 1
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты