Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" от Конгресса на поставку F-16 Block 70

ЦАМТО, 30 июня. Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде 29 июня пообещал ему получить "зеленый свет" от Конгресса на поставку Турции истребителей F-16 Block 70.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники.

"На встрече со стороны президента Р.Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", – отметил телеканал.

В свою очередь, помощник главы Пентагона Селеста Уолландер также заявила о поддержке планов поставок F-16 в Турцию.

"Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", – сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.

"Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", – сказала С.Уолландер.

Как напоминает "РИА Новости", США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией. Р.Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".