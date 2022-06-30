На форуме "Армия-2022" обсудят вопросы обеспечения информационной безопасности в области обороны

ЦАМТО, 29 июня. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022" пройдет Всероссийская научно-практическая конференция "Вопросы обеспечения информационной безопасности в области обороны".

Организатором мероприятия выступает Восьмое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, участники мероприятия обсудят направления совершенствования методов и средств обеспечения информационной безопасности, нормативного правового регулирования вопросов ИБ, а также разработки и применения средств защиты информации.

В ходе работы круглого стола будут рассмотрены вопросы, связанные с защитой информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах, применения машинного обучения и технологий искусственного интеллекта в средствах защиты информации. В экспертном обсуждении примут участие представители органов военного управления, ведущих компаний-разработчиков средств защиты информации, образовательных и научно-исследовательских организаций, проводящих исследования в области защиты информации.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут определены пути дальнейшего совершенствования методов и средств обеспечения информационной безопасности и развития систем защиты информации в интересах обороны.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут в период с 15 по 21 августа 2022 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Научно-деловая программа формируется на основе предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Минобороны России.