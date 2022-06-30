Пошли на хитрость: финский президент заявил, что Финляндия и Швеция выполнят все условия Турции для вступления в НАТО

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В администрации президента Финляндии заявили о соглашении с Турцией по вопросу вступления страны в Североатлантический военный блок. Напомним, что Анкара ранее заявляла об отказе в поддержке заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, так как обе этих страны дают убежище лидерам движения Фетхуллаха Гюллена и Рабочей партии Курдистана, которые в Турции считаются террористическими. Также Хельсинки и Стокгольм поддерживали антитурецкое эмбарго на поставки продукции военного назначения.

В канцелярии финского президента Саули Ниинистё теперь заявляют о том, что с Турцией достигнуто соглашение, которое «открывает двери НАТО для страны».

Сам Ниинистё заявил о том, что до начала саммита НАТО (пройдёт в испанской столице) у него состоялась встреча с турецким президентом Эрдоганом и шведским премьером Магдаленой Андерссон. На встрече присутствовал, как сообщается, и натовский генсек Столтенберг.

Ниинистё:

В итоге нашими главами МИД был подписан трёхсторонний меморандум, который свидетельствует о том, что Анкара на саммите НАТО в Мадриде выразит поддержку вступлению Финляндии и Швеции в состав альянса.

Финский президент заявил о том, что теперь, в ближайшие пару дней, будет проводиться проработка конкретных шагов, которые должны предпринять Финляндия и Швеция, чтобы получить в конечном итоге статус членов НАТО.

Соглашение с Турцией говорит либо о том, что Финляндия и Швеция легко отказались от своих «демократических принципов» - собрались сдать Анкаре лидеров упомянутых выше движений, включая курдское, либо пытаются водить Эрдогана за нос, идя на хитрость. Второе более вероятно. Эрдогану сейчас будут обещать всё что угодно, а после получения статуса членов НАТО, продолжат действовать в привычном для себя политическом ключе.