Эрдоган высылает из страны послов НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны выслать послов 10 стран.

Из них - 7 государств – членов НАТО, которые призывали освободить из заключения правозащитника Османа Кавалу.

Об этом пишет Daily Sabah. Речь идет о послах США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. В НАТО из списка не входят только Финляндия, Швеция и Новая Зеландия.

18 октября посольства этих государств в Турции опубликовали обращение к турецким властям с требованием освободить арестованного в 2017 году Османа Кавалу. После публикации МИД Турции обвинил послов в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Турецкие власти считают Кавалу причастным к массовым протестам вокруг парка Гези в Стамбуле в 2017 году и попытке государственного переворота годом ранее. Европейский суд по правам человека в 2019 году не нашел веских доказательств содержания правозащитника под стражей.