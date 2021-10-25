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Военно-промышленный курьер

Эрдоган высылает из страны послов НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны выслать послов 10 стран.

Из них - 7 государств – членов НАТО, которые призывали освободить из заключения правозащитника Османа Кавалу. 

Об этом пишет Daily Sabah. Речь идет о послах США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. В НАТО из списка не входят только Финляндия, Швеция и Новая Зеландия.

18 октября посольства этих государств в Турции опубликовали обращение к турецким властям с требованием освободить арестованного в 2017 году Османа Кавалу. После публикации МИД Турции обвинил послов в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Турецкие власти считают Кавалу причастным к массовым протестам вокруг парка Гези в Стамбуле в 2017 году и попытке государственного переворота годом ранее. Европейский суд по правам человека в 2019 году не нашел веских доказательств содержания правозащитника под стражей.

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Страны
Германия
Дания
Канада
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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