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В США рассказали о необычном пути российской авиации

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Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединен
Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0208, регистрационный номер RF-78663). Ульяновск, 2022 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Российская гражданская авиация может пойти по необычному пути, используя для перевозки пассажиров военные транспортные самолеты, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

Издание пишет, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к запчастям для самолетов производства компаний Boeing или Airbus. Журнал пишет, что первое время страна будет использовать оставшиеся запасы деталей, после чего начнет обращаться к своим союзникам за новыми компонентами.

Издание допускает каннибализацию российского авиапарка, а также использование для перевозки пассажиров военных транспортных самолетов, для которых имеется достаточное число запасных деталей.

В июне американский журнал Military Watch написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе с перспективными истребителями шестого поколения.

В том же месяце источник в Минпромторге России сообщил, что 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), могут быть восстановлены за 15,4 миллиарда рублей.

Синдром отмены: Россия

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Страны
Россия
США
Продукция
Ан-124
Ил-96
ПАК ФА
Ту-204
Компании
Airbus
Boeing
Минпромторг РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
28.06.2022 09:44
Цитата, q
Российская гражданская авиация может пойти по необычному пути
И этот возвращение на  турбовинтовую тягу , по современному , на винтовентиляторную - "тише едешь - дальше будешь"(русская поговорка). Винтовентиляторная тяга самолётов немедленно повлияет на расширение сети аэродромов из-за уменьшения длин взлётно-посадочных полос и и увеличение внутренного пассажиропотока.
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