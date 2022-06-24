Названы расходы на восстановление 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124

11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации», могут быть восстановлены за 15,4 миллиарда рублей. Такие расходы «Интерфаксу» назвал источник в Минпромторге России.

По словам собеседника, субсидии предлагается учесть в очередном пакете мер, призванном обеспечить развитие российской экономики в условиях санкций. Ожидается, что средства позволят восстановить работоспособность восьми Ту-204/214, двух Ил-96 и одного Ан-124, а также пойдут для «модернизации систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет».

Отмечается, что инициатива поддержана президентом России Владимиром Путиным, а работы по выделению финансирования ведутся «в порядке, установленном бюджетным законодательством».

В мае генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров заявил, что в России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе для всех типов самолетов.

В апреле экс-командир воздушного судна специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что в России может случиться серьезная нехватка деталей для иностранных самолетов, в связи с чем сейчас нужно сделать ставку на отечественные Ту-204, Ту-214 и Ту-334.