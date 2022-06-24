Французские гаубицы помогут усовершенствовать российскую технику

Изучение захваченных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства может помочь концерну «Уралвагонзавод» (УВЗ) усовершенствовать российскую технику. Об этом сообщил главный редактор журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество» Дмитрий Литовкин.

«У нас в рамках спецоперации открылся магазин невиданной щедрости. И, собственно говоря, не одни "Цезари" едут к нам, а Javelin, NLAW и еще куча всякого оборудования, которое достается в ходе спецоперации. Если говорить конкретно про УВЗ, то он выпускает две мощные гаубицы - "Мста-С" и "Коалиция". И получить представление о том, что делают конкуренты, проверить, испытать - это может помочь усовершенствовать свою технику», — сообщил эксперт.

Литовкин предположил, что вместе с гаубицами УВЗ мог получить французские боеприпасы и системы управления. «Там, вполне возможно, находятся и цифровые системы управления, которые представляют интерес для разработчиков подобной техники у нас», — добавил он.

САУ Caesar разработала компания Nexter. Самоходная гаубица на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров. В состав оборудования гаубицы входит инерциальная система навигации и наведения SAGEM Sigma 30

Ранее концерн «Уралвагонзавод» прокомментировал сообщение французского политика Режиса Кастельно о захвате САУ Caesar российскими военными.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных артиллерийских установок Caesar на Украине.