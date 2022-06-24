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В России заявили о захвате французских гаубиц

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Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год
Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год.
Источник изображения: Reuters

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал сообщение о захвате российскими военными поставленных Украине французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующую запись официальный новостной канал УВЗ оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС.

Политик завил, что две установки Caesar в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — написал российский концерн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть САУ Caesar. Дальность действия самоходных гаубиц составляет 40 километров.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц Caesar на Украине. САУ получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
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