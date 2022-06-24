Лунная ракета NASA успешно прошла репетицию старта, но лететь пока не может

На этой неделе многострадальная сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System наконец-то прошла генеральную репетицию запуска вместе со своей полезной нагрузкой — космическим кораблем Orion. Почти. Отсчет пришлось остановить на 20 секунд раньше намеченного срока из-за очередной небольшой неполадки. В NASA признали мероприятие успехом, хотя уточнили, что некоторые цели достигнуть не удалось. Теперь ведомству предстоит решить, можно ли запускать первую миссию по программе «Артемида» как есть или придется провести еще один финальный тест.

На следующий день после «мокрой» генеральной репетиции (WDR, wet dress rehearsal, полный цикл предстартового отсчета с заправкой баков, но без зажигания двигателей) Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело пресс-конференцию онлайн. Как пишет портал SpaceNews, на мероприятии прозвучали довольно любопытные и немного странные заявления. В частности, ведомство считает ключевой тест ракеты-носителя успешным. Однако решить, можно ли после этого ее запускать, не может. На обсуждение вопроса в NASA уйдет еще несколько дней, после чего либо наконец объявят дату старта миссии Artemis-1, либо сроки еще одной WDR.

Проблема опять в недостаточно герметичных линиях для транспортировки криогенных компонентов топлива. На этот раз свинью подложил дренажный трубопровод для водорода, который отводит газ от ракеты после охлаждения двигателей. Одно из соединений, судя по всему, в результате температурных деформаций потеряло герметичность. Утечку обнаружили во время заправки первой ступени, и автоматика приостановила процесс предстартовой подготовки. Инженеры попробовали исправить ситуацию: соединение нагрели, а затем ему позволили снова остыть. Предполагалось, что это позволит уплотнителям чуть сместиться друг относительно друга и обеспечит лучшее прилегание. Тем не менее процедура не помогла.

После всесторонней оценки проблемы инженеры приняли решение «обмануть» автоматику и продолжить репетицию. Утечка не представляла непосредственной опасности для всего мероприятия, а зажигание двигателей не предполагалось программой испытаний. Оставался один неприятный нюанс: когда управление всем процессом по расписанию перейдет от наземной инфраструктуры электронике на борту ракеты, та сразу остановит отсчет. Но изменять программу бортовых компьютеров никто и не собирался — это просто означало, что WDR до конца выполнить не получится.

Так и произошло: на отметке T-29 секунд (за 29 секунд до предполагаемого отрыва от стартового стола), когда контроль над всеми ключевыми операциями перешел самой ракете, отсчет остановился. Автоматика SLS, как и наземная инфраструктура до этого, заметила утечку в дренаже и запретила дальнейшие процедуры. Тем не менее специалисты NASA смогли выполнить большую часть процедур в рамках WDR, и у них не возникло никаких серьезных замечаний.

©Nathan Barker, NASASpaceFlight

По словам менеджера миссий программы «Артемида» Майка Сарафина (Mike Sarafin), испытания достигли 90% намеченных целей. Но что касается конкретных невыполненных задач — он подробностями не поделился. Хотя с точки зрения готовности к полету команда считает, что необходимый минимум проверок выполнили с запасом.

Несмотря на столь обнадеживающее заключение, официально старт еще не назначили. Пока NASA собирается подробно оценить, есть ли острая необходимость в повторной (а точнее, уже третьей по счету) генеральной репетиции. Финальное решение ожидается либо до конца этой недели, либо в начале следующей.

Стоит отметить, что, учитывая невероятную техническую сложность SLS и ее полезной нагрузки, столь частые проволочки неизбежны. Да, со стороны это выглядит почти нелепо, но за все прошедшие удачные и не очень испытания крупнейшая американская государственная ракета (со времен Saturn V) показывает себя хорошо. Еще ни разу не выявили ни одного критичного недостатка конструкции или поломки, способной поставить миссию под угрозу.

Напомним, с учетом всех проволочек ближайшее стартовое окно для первого полета SLS по программе «Артемида» сдвинулось на август 2022 года. На момент начала программы в 2010-м планировалось, что ракета впервые полетит через шесть лет. Но это далеко не единственная проблема новой лунной программы NASA. Например, для нее до сих пор не готовы скафандры — их разработка опаздывает на годы, и при потраченном миллиарде долларов результата нет, а недавно агентство приняло решение отдать задачу «на аутсорсинг».