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NASA потратит на новые скафандры рекордные три с половиной миллиарда долларов

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Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

Согласно плану, в них астронавты будут летать на МКС и Луну.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США назвало компании, которые будут создавать новые скафандры для запланированных лунных миссий «Артемида» и части членов экипажа Международной космической станции. Ими стали Axiom Space и Collins Aerospace, сообщил портал Space.com.

На разработку новых костюмов для астронавтов потратят три с половиной миллиарда долларов. Для сравнения: весь бюджет миссии Mars 2020, включая марсоход Perseverance, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Ingenuity и прочие дорогостоящие приборы, составил 2,7 миллиарда долларов.

«Скафандры были важным этапом каждой части наших программ пилотируемых космических полетов», — сказала на брифинге Линдси Эйчисон, инженер и дизайнер скафандров NASA. И это действительно так: на специальные костюмы для внекорабельной деятельности на поверхности Луны за 14 лет разработки потратили как минимум 400 миллионов долларов, однако из-за их неготовности высадку на спутник нашей планеты уже пришлось отложить.

Кроме того, в прошлом месяце агентство временно запретило выходы в открытый космос на Международной космической станции (исключение сделали для срочного ремонта). Все из-за того, что в марте, когда американский астронавт Раджа Чари и его коллега из Германии Маттиас Маурер находились за бортом на протяжении семи часов, в одном из скафандров NASA Extravehicular Mobility Unit (EMU) возникла утечка воды: влага скопилась на нашлемном визире. Аналогичный инцидент произошел в 2013 году с астронавтом Европейского космического агентства Лукой Пармитано.

По информации СМИ, на сегодня только 11 из 18 скафандров NASA доступны для использования, пять уничтожены в космических полетах, один утерян во время наземных испытаний, а еще один поставляется в качестве единицы сертификации.

Согласно плану, новые специальные костюмы заменят старые громоздкие, которые создали еще 40 лет назад, обеспечат большую мобильность, будут защищать членов космических миссий, подходить почти под любое телосложение и, по словам директора Космического центра имени Линдона Джонсона Ванессы Вич, «войдут в историю». Они должны быть готовы к испытаниям на МКС в течение нескольких лет.

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Страны
Германия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
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