Китай запустил экспериментальный спутник

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A с экспериментальным спутником Tianxing-1. Аппарат предназначен для изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Ракету запустили в 10:08 по местному времени (05:08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник вышел на заданную орбиту. В сообщении отметили, что запуск признан успешным.

Трехступенчатая ракета-носитель Kuaizhou-1A может выводить от 4 до 6 спутников в ходе одного запуска. Ракета способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту Kuaizhou-1A может выводить до 250 килограммов.

В апреле Китай успешно вывел на орбиту спутник Gaofen-3-03 для мониторинга окружающей среды.

В марте Китай запустил первую ракету, работающую на гибридном топливе. Long March 6A использует топливную пару кислород-керосин.