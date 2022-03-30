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Китай запустил свою первую ракету на гибридном топливе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Китай запустил свою первую ракету, работающую на гибридном топливе, сообщает SpaceNews.

Старт носителя Long March 6A с парой спутников Pujiang-2 и Tiankun-2 состоялся с космодрома Тайюань на севере Китая в 12:50 мск и стал 412-м по счету для ракет семейства Long March.

Отмечается, что Long March 6A работает на топливной паре кислород-керосин и от двухступенчатой Long March 6 отличается наличием четырех боковых твердотопливных ускорителей. Носитель на солнечно-синхронную орбиту способен доставлять до четырех тонн полезного груза.

В июле 2021 года SpaceNews, ссылаясь на заявление генерального конструктора носителей Long March Луна Лэхао, сообщило, что Китай задумал использовать создаваемую сверхтяжелую ракету Long March 9 для строительства гигантской системы солнечных электростанций на геостационарной орбите.

В июне того же года издание The Drive назвало последние важнейшие достижения Китая в космосе: обитаемую многомодульную станцию, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
X-37
Проекты
Луна
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