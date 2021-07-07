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Китай задумал построить гигантскую электростанцию над Землей

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Источник изображения: Кадр: TELI Workspace / YouTube

Китай задумал использовать создаваемую сверхтяжелую ракету Long March 9 для строительства гигантской системы солнечных электростанций на геостационарной орбите, сообщает SpaceNews, ссылаясь на заявление генерального конструктора носителей Long March Луна Лэхао.

Отмечается, что это позволит получать солнечную энергию вне зависимости от влияния погодных и атмосферных факторов. Ожидается, что добываемая таким образом энергия будет направляться из космоса к поверхности Земли при помощи микроволн или лазеров.

Испытания соответствующей технологии планируется начать в 2022 году. Примерно в 2030-м должна заработать соответствующая установка мегаваттной мощности. На производство энергии гигаваттной мощности в Китае планируют выйти в 2050 году. Ожидается, что для сборки 10 000 тонн инфраструктуры на околоземной орбите потребуется более 100 запусков Long March 9.

В настоящее время в Китае обсуждаются экономическая целесообразность проекта и связанные с ним вопросы безопасности.

В июне The Drive назвал последние важнейшие достижения Китая в космосе: обитаемую многомодульную станцию, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.


Иван Потапов

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Страны
Китай
США
Продукция
X-37
Проекты
Луна
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