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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

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Cпутник "Гаофэнь-1"
Cпутник "Гаофэнь-1".
Источник изображения: CAST

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.

Запуск был осуществлён в 7:47 по местному времени (02:47 по московскому) с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя Chang Zheng 4C. Уточняется, что это 414-й запуск ракеты серии «Чанчжэн».

Как отмечает телеканал, спутник будет использоваться как для мониторинга окружающей среды, а также для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий.

Ранее Китай вывел на орбиту шесть спутников «Иньхэ-2» и один коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли.

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Страны
Китай
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