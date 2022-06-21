Войти
Интерфакс-АВН

Глава Крыма заявил о максимальном прикрытии ПВО сухопутной части полуострова и Крымского моста

319
0
0
Крымский мост сегодня. Фото с сайта www.most.life
Крымский мост сегодня. Фото с сайта www.most.life.

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Сухопутная часть Крыма, а также Крымский мост надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны, в военном отношении им ничто не угрожает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно", - сказал Аксенов.

"С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь ничего никому не угрожает", - добавил глава Крыма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
24.03.2010
Т-50 не впечатлил генералов ВВС США
18.08.2009
Рособоронэкспорт на МАКС-2009: генеральный спонсор - это особая миссия
16.02.2009
ВВС Венесуэлы получат первые 6 УБС K-8 "Каракорум" в январе 2010 года
25.08.2008
Горный экзамен
12.03.2008
Оборона EADS. Компания борется с нежелательными иностранными акционерами
29.08.2007
Лучший день МАКСа
07.03.2007
Совбез России готовит новую Военную доктрину с учетом новых реалий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»