Глава Крыма заявил о максимальном прикрытии ПВО сухопутной части полуострова и Крымского моста

Крымский мост сегодня. Фото с сайта www.most.life.

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Сухопутная часть Крыма, а также Крымский мост надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны, в военном отношении им ничто не угрожает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно", - сказал Аксенов.

"С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь ничего никому не угрожает", - добавил глава Крыма.