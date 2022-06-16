ОСК готова построить корабли для усиления флота, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Глава корпорации также подчеркнул, что исполнение гособоронзаказа всегда было и остается приоритетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова в установленные сроки построить все необходимые для флота корабли и суда, если это потребуется из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил в среду глава корпорации Алексей Рахманов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что Военно-морской флот готовит адекватный ответ вступлению этих двух стран в НАТО. Если будет задача поставлена, мы построим то, что для флота надо, и в те сроки, которые поставлены", - сказал Рахманов.

Глава ОСК также подчеркнул, что исполнение гособоронзаказа всегда было и остается приоритетом. "Помните, как на недавнем совещании говорили: муха не пролетит", - подчеркнул он.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Эрдоган тогда же заявил, что Турция не поддержит принятие в НАТО этих скандинавских стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.