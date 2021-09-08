У кого не хватит пороху

В случае войны скорее не Россия, а натовцы вынуждены будут уповать на ядерное оружие

Военный блок НАТО был создан семь десятилетий назад для противостояния со странами соцлагеря. Во времена существования СССР и Варшавского договора война не случилась, и после их распада казалось, что она вообще исключена. Однако с не очень давних пор так уже не кажется.

В России вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, рассказывают о том, что силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия.

С натовской стороны, кроме разнообразного пропагандистского абсурда, говорят о том, что страны Балтии Россия захватит очень быстро, максимум за неделю («За что боролись»). Но длительный войны Россия, конечно, не выдержит, ведь совокупный ВВП стран НАТО во сколько-то там раз больше, чем ВВП России.

На самом деле сегодня в Европе – применительно к России это ОСК «Север», ЗВО, ЮВО и западная (волжская) часть ЦВО – армия РФ во всех компонентах (кроме, может быть, ВМС, что не очень принципиально для войны на континенте) сильнее НАТО. Это относится и к развернутой технике (наша как минимум не хуже, при этом чисто физически новее, особенно наземная), и к находящейся на складах – ничуть не хуже натовской, при этом ее больше, особенно если взять еще и склады на Урале, рядом с Европой. Кроме того, что принципиально важно, военнослужащие ВС РФ психологически и в плане боевой подготовки готовы к любой войне, включая классическую с равным по силам противником, подразумевающей высокие потери. Личный состав армий НАТО как с точки зрения психологической, так и боевой подготовки готов только к «войне-избиению», когда противник многократно слабее количественно и качественно, то есть по сути неспособен ответить серьезно. Возможность войны с равным противником там давно уже никем вообще не рассматривалась («Инвалиды пятой статьи»). Впрочем, после нынешнего афганского позора всерьез возникает вопрос о том, может ли НАТО вообще вести хоть какую-то войну.

“Насколько будут готовы военнослужащие армий Болгарии, Греции, Португалии, Италии идти в бой против Российской армии, даже если София, Афины, Лиссабон, Рим в этот бой их отправят?”

Соответственно соотношение ВВП сторон здесь совершенно ни при чем. Оно имело значение тогда, когда войны длились годами. То, что сейчас невозможны, например, крупные танковые сражения, – это ничем не доказанные глупости. Но вот многолетнего сидения миллионов солдат в окопах от моря до моря не будет совершенно точно. Кроме того, не надо забывать, что более 80 процентов ВВП стран Запада – это сфера услуг. Мюнхенские лавочники и тем более лондонские брокеры в борьбе с «русской агрессией» не просто бесполезны, а являются обузой. Более того, это в 30–40-е годы любое предприятие по производству сельхозтехники можно было чуть ли не за неделю перепрофилировать на выпуск танков. Сейчас такое совершенно невозможно, все очень специализированно. Выведя из строя всего пару десятков основных предприятий европейского ВПК, что вовсе не самая сложная задача, Россия лишит европейские страны НАТО возможности пополнять свои весьма небогатые на сегодня арсеналы.

Исходя из всего этого не Россия должна останавливать натовские армии с помощью тактического ядерного оружия, а совсем наоборот – НАТО только с помощью ядерного оружия сможет остановить Россию. Правда, очень сомнительно, что даже с оборонительными целями натовцы готовы будут применить ядерное оружие по собственной территории. Им будет проще и привычнее сдаться.

Несмотря на нынешнее резкое обострение отношений, невозможно представить себе «просто агрессию» в стиле 22 июня 1941 года ни со стороны НАТО против России, ни тем более со стороны России против НАТО. Но возможны другие варианты. Например, развертывание американских БРСД и крупных группировок ВВС США в Восточной Европе, особенно в Польше и странах Балтии, что Россия может всерьез расценить как casus belli и ответить в стиле Израиля в июне 1967 года. Или произойдет столкновение между контингентами ВС США и РФ за пределами Европы (в Сирии, Венесуэле, где-то еще), что приведет к эскалации конфликта и переносу его на европейский театр. Или НАТО, не рассчитав силы и последствия, решит помочь Киеву «обеспечить свободу судоходства» в Керченском проливе.

Применительно к потенциальному военному конфликту между НАТО и Россией есть целый ряд вопросов, ответы на которые сейчас дать невозможно. Самый главный из них – каков будет состав воюющих сторон. Например, окажутся ли на стороне НАТО Финляндия, Швеция, Украина, а на стороне России – Белоруссия и Армения? И при этом все ли страны НАТО захотят воевать против России? Хочется напомнить, что в интервенции против Ливии в 2011 году, которая в военном плане была абсолютно безопасна, ровно половина членов НАТО (14 из 28) не приняла даже формального участия. В 2013-м после «применения войсками Асада химического оружия» готовность участвовать в интервенции против Сирии выразили вообще только Вашингтон, Париж и Анкара. И это притом что по своему потенциалу ВС Сирии на порядки слабее российских, даже если забыть о наличии у России ядерного оружия. Захочет ли, например, Испания нарваться на российский удар ради спасения Эстонии? ВС Турции – вторые по своему потенциалу в НАТО после американских («Ограниченный имперский контингент»), но входит ли сегодня в планы Анкары война против РФ? Насколько будут готовы военнослужащие армий Болгарии, Греции, Португалии, Италии идти в бой против Российской армии, даже если София, Афины, Лиссабон, Рим в этот бой их отправят?

Состав участников воюющих сторон между тем имеет очень большое значение, он определяет как военные потенциалы сторон, так и, что еще важнее, конфигурацию фронтов. Например, если воюют только НАТО против только России, практически вся война первом этапе разворачивается в Балтии. Превосходство здесь почти наверняка будет на стороне России. Если ее войска прорываются на территорию Польши, то именно там и развернутся решающие сражения. Выигравший их выиграет и войну в целом либо произойдет переход в ядерную стадию «со всеми вытекающими». Если состав сторон будет максимально широким, Россия получает серьезные проблемы на флангах (на границах с Финляндией и Украиной), зато большое преимущество в центре (на границе Белоруссии с Польшей). В этом случае наряду с польским важнейшим окажется Украинский ТВД.

Еще один интересный вопрос – сумеет ли Пентагон обеспечить переброску морем крупных контингентов сухопутных войск США в Европу? Сегодня транспортные возможности торгового флота США в этом плане гораздо ниже, чем в годы холодной войны (транспортная авиация в значимых количествах может перевозить личный состав, но не тяжелую технику), ниже и возможности ВМС США по обеспечению охраны конвоев. Но и возможности подводных сил ВМФ РФ по прерыванию вражеских коммуникаций значительно ниже, чем были у ВМФ СССР. Если российским подводникам хотя бы на месяц удастся перерезать атлантические коммуникации, войска НАТО в Европе проигрывают без вариантов. Либо опять же происходит переход к ядерной стадии. Именно мысль о возможности такого перехода если не обнуляет, то очень сильно снижает вероятность описываемой здесь войны. Также ее снижает осознание странами НАТО собственной быстро прогрессирующей военной импотенции, которую нам так ярко и наглядно продемонстрировали талибы.

Александр Храмчихин независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года