Большой финский испуг

Почему в Хельсинки опасаются нападения России и готовятся к войне

Финляндия долгое время была частью Швеции, одного из главных противников России. Затем с 1809 по 1918 год – частью Российской империи. Потом – независимым государством, дважды воевавшим против СССР. После этого – капиталистической страной, но в орбите советского влияния. Сейчас Суоми как бы нейтральная, но активно готовящаяся воевать против России республика.

Причем готовиться к этому финны начали задолго до событий в Крыму, на Украине и в Сирии. В стране создан устойчивый образ Российской Федерации как «вечного оккупанта-агрессора», для которого нападения на соседей – некая самоцель, не имеющая рациональной мотивации. Соответственно, сделали вывод в Хельсинки, агрессия против Финляндии для Кремля лишь вопрос времени. После 2014 года подобное восприятие реальности (точнее – нереальности) стало практически безальтернативным.

Нейтралитет страны на самом деле очень благотворно сказался на развитии ВС Финляндии («Дети Северной войны»): необходимость надеяться только на себя, а не на НАТО, заставляла финское начальство заниматься военным строительством всерьез. Причем это стало особенно заметно как раз после окончания холодной войны. В 90-е годы и в ХХI веке в Европе (за пределами бывшего СССР), кроме финской, не деградировали, а развивались лишь три армии: ВС Польши, которая также постоянно готовится к войне с Россией («Чудо на Висле»), ВС Греции и Турции, которые перманентно собираются повоевать между собой («В одном шаге от войны»).

После распада СССР финские ВС избавились от большей части советской техники и не приобрели никакой российской («Мощь скандинавских сестер»). Зато закупили дальнобойный американский эксклюзив: ракеты АТАСМS и AGM-158 JASSM. ПУ для первых являются РСЗО МLRS, которые финны купили из наличия ВС Дании и ВС Голландии (в Копенгагене и Амстердаме посчитали, что РСЗО им не нужны вообще). Носителями вторых являются истребители-бомбардировщики F-18C/D, которыми Хельсинки заменил советские МиГ-21 и шведские «Дракены». Дальность полета AGM-158 с учетом боевого радиуса F-18 позволяет «достать» до Москвы. АТАСМS с финской территории могла бы долететь до Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска. Впрочем, по-видимому, от этой ракеты Хельсинки откажется.

“Агрессии ради агрессии Россия никогда не совершала, Российская империя никогда не была более агрессивной, чем другие европейские державы того же масштаба той же эпохи”

По количеству современных танков, буксируемых орудий, боевых самолетов финские ВС превосходят соединения ЗВО, защищающие Санкт-Петербург, и наземный компонент сил ОСК «Север» (суммарный потенциал этих российских группировок). Правда, у российской стороны подавляющее превосходство в ударных вертолетах (в финской армии таковых нет вообще) и в наземной ПВО, которая практически обесценивает финские ВВС вместе с их AGM-158.

Разумеется, Балтийский флот сильнее финских ВМС, базирование его большей части в Калининградской области проблемой в данном случае не является, скорее даже наоборот – есть в этом некоторый плюс. Главное же в том, что в данном случае все подразделения сил обороны Финляндии сравниваются с небольшой частью ВС РФ. Российская сторона может многократно нарастить свою мощь на данном ТВД (тем более что на северо-западе России наземные коммуникации развиты вполне удовлетворительно), финскому генералитету наращивать будет нечего. Таким образом, даже у российской группировки мирного времени, расположенной вблизи сопредельной территории, финны выиграть не смогут, против ВС РФ в целом они не имеют ни малейшего шанса (естественно, о применении Москвой ядерного оружия речь не идет).

В связи с этим необходимо рассмотреть политический аспект обсуждаемой предполагаемой войны. Как несложно понять, «российская агрессия» против Финляндии совершенно невозможна хотя бы потому, что у Кремля для этого нет мотивации. Агрессии ради агрессии Россия на самом деле никогда не совершала, она вообще никогда не была более агрессивной, чем другие европейские державы того же масштаба той же эпохи. В частности, в XVII–XIX веках Москва была ничуть не агрессивнее Стокгольма, у которого и отбила Финляндию, хотя сегодня словосочетание «агрессивная Швеция» кажется верхом абсурда. Проводить параллели между Крымом и Суоми можно, лишь находясь в особо сумеречном душевном и умственном состоянии. С другой стороны, не менее невозможно нападение Финляндии на Россию, поскольку для Хельсинки это стало бы заведомым самоубийством, быстрым и гарантированным.

Теоретически ситуация может измениться. Например, в случае каких-то внутренних потрясений в России в Хельсинки могут вспомнить о своих претензиях на Карелию. Насколько реален подобный сценарий – вопрос сегодня чисто риторический.

Более реально то, что некоторые финские, американские и европейские политики совместными усилиями затащат Хельсинки в НАТО, что не повысит, а существенно понизит безопасность Финляндии. Ее ВС начнут деградировать (ведь теперь финнам как бы можно будет надеяться на натовский мыльный пузырь), зато Москва начнет уже на самом деле рассматривать Финляндию в качестве серьезного потенциального противника. А поскольку в географическом плане Страна тысячи озер является прекрасным плацдармом для развертывания БРСД и значительных сил ВВС США, Хельсинки может на самом деле нарваться на то, что сейчас пока что совершенно невозможно. То есть спасаясь от «российской агрессии», которая при нынешней ситуации полностью исключена, финны могут получить реальный удар со стороны России. Неадекватность политиков да и целых обществ – вещь чрезвычайно опасная для самих этих социумов. Но увы, весьма распространенная.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года