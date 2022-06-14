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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает об уничтожении высокоточными ракетами под Донецком партии оружия из США и Европы

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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что самолеты нанесли удар высокоточными ракетами по железнодорожной станции под Донецком, уничтожили большое количество вооружения армии Украины, в том числе поставленного из США и Европы.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.

12 июня российские военные заявили об уничтожении морскими ракетами "Калибр" крупного склада с американским и европейским вооружением в Тернопольской области Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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