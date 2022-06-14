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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об ударах по складам армии Украины из РСЗО "Смерч"

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РСЗО "Смерч"
РСЗО "Смерч".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что уничтожили склады вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч".

"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч", получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществили загрузку ракет и выдвижение на огневую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели залповый пуск", - сообщило Минобороны РФ.

В понедельник Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых РСЗО "Смерч" наносит удары по целям на Украине.

Согласно сайту Минобороны РФ, РСЗО "Смерч" предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. 300-мм реактивная система залпового огня позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

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Россия
Украина
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