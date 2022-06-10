Американская компания TAG поставит неназванной стране в Восточной Европе 100 бронемашин

ЦАМТО, 9 июня. Американская компания The Armored Group (TAG) 3 июня объявила о получении заказа стоимостью 23,2 млн. долл. на поставку бронетехники для поддержки операций вооруженных сил неназванной восточноевропейской страны.

Заказ предусматривает поставку 100 бронемашин. Первая партия будет поставлена заказчику уже в июне 2022 года.

Как заявил исполнительный вице-президент TAG Бо Гейли, "компания объединила усилия с Grey Raven Group (GRG) для удовлетворения критической потребности заказчика в бронемашинах. Эта техника предоставит широкие возможности вооруженным силам заказчика, которые защищают право определять будущее своей нации". Данная формулировка позволяет предположить, что покупателем бронемашин является Украина.

Учитывая, что единственной "боевой бронированной машиной", которая в настоящее время производится TAG, является BATT UMG, вероятно именно она будет отправлена на Украину. BATT UMG оснащается системами наблюдения и связи военного стандарта. Обычно она применяется спецподразделениями, правоохранительными органами, подразделениями национальной безопасности и пограничной службой. BATT UMG может быть оборудована для перевозки войск, VIP-персон и раненых, а также командования и боевого управления.

BATT UMG выполнена на коммерчески доступной гражданской платформе, которая модифицируется к военной конфигурации в соответствии со стандартами по живучести для применения в зонах конфликтов. Шасси на базе Ford также упрощает ремонт техники.

Длина машины – 6 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,4 м, боевая масса – 11,7 т, масса полезной нагрузки – 1,6 т. BATT UMG оборудована 6,7-л дизельным двигателем Ford, автоматической трансмиссией, способна развивать скорость до 100 км/ч. Машина обеспечивает перевозку расчета из 8-10 человек, включая 2 членов экипажа. BATT UMG обладает теми же преимуществами, что и БТР TAG BATT-X. Моторный отсек и пауэрпак могут быть полностью демонтированы и заменены в течение 10 ч.