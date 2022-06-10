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Стало известно о работе Су-57 в единой информационной сети

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Россия в ходе специальной военной операции на Украине применила звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС), объединенные в едином информационном пространстве за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени, провели операцию по выявлению и поражению систем ПВО Украины. По словам собеседника агентства, работа в составе сети повышает эффективность выявления и поражение целей. Также в ходе применения была подтверждена низкая радиолокационная заметность Су-57.

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что ВКС России начали применять Су-57 на Украине уже через две-три недели после начала спецоперации. Истребители «работают вне зоны активного поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника, применяя ракетное вооружение».

28 мая сообщалось, что российский ударный дрон С-70Б «Охотник» научили применять вооружение истребителя Су-57. Беспилотник выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям, при этом мишени нужно было поразить ракетами класса «воздух-поверхность» нескольких типов из состава вооружения истребителя пятого поколения. Результаты тестов показали, что дрон может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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