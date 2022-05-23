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В России заявили о применении Су-57 в ходе спецоперации

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: UAC/ Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации», — сказал собеседник.

По его словам, истребители «работают вне зоны активного поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника, применяя ракетное вооружение».

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее ВКС России использовали истребители Су-57 в Сирии.

В августе 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
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