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В России оценили возможность отправки на Марс «кентавра»

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

Говорить об отправке на Марс российского робота-«кентавра» преждевременно, сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника».

«В настоящее время говорить о роботе-"кентавре" преждевременно, этот вариант робототехнической системы пока только на уровне обсуждения и проработки возможных технических требований», — заявили в НПО.

Там добавили, что в настоящее время «Андроидная техника» по заказу Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разрабатывает антропоморфного робота Теледроид, предназначенного для работы на внешней поверхности космической станции.

«В результате разработки робота и технологий космической робототехники, а также натурных испытаний в открытом космосе мы сможем сформировать полный набор требований для роботов, способных работать на Луне, в том числе человекоподобного типа», — уточнили в НПО.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о грабеже госкорпорации европейскими коллегами и допустил отправку на Марс вместо миссии ExoMars робота-«кентавра».

В том же месяце Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars, на что Рогозин пообещал отправить российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) к Красной планете уже через несколько лет.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
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