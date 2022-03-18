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Рогозин пообещал России миссию на Марс

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Закат на Марсе
Закат на Марсе.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/NASA

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России отправить автоматическую межпланетную станцию (АМС) к Красной планете уже через несколько лет. Об этом менеджер заявил в Telegram.

По его словам, «труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут».

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами», — отметил гендиректор.

Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
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