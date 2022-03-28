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Рогозин заявил о грабеже «Роскосмоса» и допустил отправку на Марс «кентавра»

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/ТАСС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о грабеже госкорпорации европейскими коллегами и допустил отправку на Марс вместо миссии ExoMars робота-«кентавра». Об этом он сообщил в программе «Линия генерального», которую выложил в своем Telegram-канале.

По его словам, предложение о создании робота-«кентавра» поступило от Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника», разработавшего изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR). Рогозин заметил, что европейцы «ограбили» Россию, оставив из-за отсутвия авиасообщения российский посадочный модуль Kazachok миссии ExoMars у себя.

«Европейцы по сути своей — пираты, разбойники. (...) Соберем ли мы самостоятельно такой модуль? Соберем! Уже "Андроидная техника" предлагает сделать робота-кентавра — торсового робота с манипуляторами, некими подъемами головы, там будет вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала», — заявил гендиректор.

По мнению главы госкорпорации, теперь на посадочном модуле можно разместить научную аппаратуру, от которой ранее отказались.

«Важно другое — в правильном месте посадить станцию с тем, чтобы она сделала с помощью бурения исследование почвы, есть ли вода — куда она ушла, эти марсианские реки — этим надо заняться. Мы, когда была задача посадить не только нашу станцию — десантный модуль, но и сверху марсоход, пытались облегчить конструкцию самого модуля и убрали оттуда массу полезной нагрузки, сейчас есть возможность все восстановить», — цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее НПО имени С. А. Лавочкина в выпуске своего «Вестника» опубликовало информацию по проекту российской марсианской автоматической межпланетной станции (АМС).

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Тогда же в ответ на это гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал отправить российскую АМС к Красной планете уже через несколько лет.

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
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